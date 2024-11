Przyjrzeli się rosyjskim magazynom w Bui. Jasny sygnał dla świata

Chociaż rosyjska gospodarka została przestawiona na tryb wojenny i początkowo nieźle znosiła zachodnie sankcje systematycznie dostarczając armii Putina kolejne czołgi, w ostatnich miesiącach zaczęto obserwować w Rosji rosnące problemy z produkcją nowych czołgów . Kiepsko zaczyna wyglądać również sytuacja z odzyskiwaniem starego sprzętu z magazynów, ponieważ zaczyna brakować w nich czołgów nadających się do remontu i wysłania na front, a nawet do pozyskania z nich podzespołów dla maszyn już będących w służbie.

Baza w Bui w obwodzie kostromskim też temu dowodzi. Analityk OSINT prowadzący w serwisie YouTube popularne konto Covert Cabal oszacował, jak wyglądała w ostatnich latach, a jak prezentuje się teraz. Zdjęcia satelitarne z tego roku pokazują, że pozostały tam tylko 102 czołgi. W przededniu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę było ich aż 764, a w połowie 2023 r. ok. 480. Analityk zwrócił uwagę na fakt, że zabrano został nawet wiele z czołgów przechowywanych w częściach bazy przeznaczonych dla na wpół zdemontowanych i ewidentnie niesprawnych maszyn.

Relacje z frontu w Ukrainie pokazują, że Rosjanie nie kryją się już z wykorzystywaniem jeszcze starszych czołgów. Czołgi T-80 zaczęto produkować w 1976 r., to maszyny wyróżniające się turbinami gazowymi w roli napędu. Tymczasem ukraińskie terytoria przemierzają już również T-62M czy T-62, a nawet czołgi pokroju T-55, których produkcję rozpoczęto w 1958 r. Są wyposażone w działko kal. 100 mm, nie posiadają nowocześniejszych systemów i optyki, przez co nie zapewniają załodze należytej świadomości sytuacyjnej. Mają też bardzo słabe, niedostosowane do dzisiejszych realiów opancerzenie.