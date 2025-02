Złożone ćwiczenia nad Polską. "Znajdź, ustal, śledź i wyznacz cel"

Celem ćwiczeń było przetestowanie zdolności NATO do synchronizacji operacji w wielu domenach, co ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia odstraszania i gotowości bojowej. Ćwiczenia F2T2 są zaplanowanymi misjami treningowymi, które poprawiają interoperacyjność Sojuszu.

Ćwiczenia F2T2 potwierdziły zdolność NATO do integracji operacji wielodomenowych, co jest niezbędne w kontekście współczesnych zagrożeń.

Ponadto w manewrach NATO nad Polską uczestniczyły nowoczesne myśliwce F-35, a więc te same, które wkrótce pojawią się w arsenale polskich sił zbrojnych. Przypomnijmy, że myśliwiec F-35, skonstruowany przez Lockheed Martin, jest maszyną piątej generacji. Jego długość wynosi blisko 16 m, wysokość 4,38 m, a rozpiętość skrzydeł to 10,7 m. Dzięki technologii stealth, F-35 jest trudny do wykrycia przez systemy radarowe. Samolot ten jest dostosowany do przenoszenia współczesnego uzbrojenia. W przypadku polskich wersji można oczekiwać obecności pocisków powietrze-powietrze takich jak AIM-120C-5 i AIM-9X Sidewinder, jak również pocisków powietrze-ziemia AGM-154C JSOW oraz bomb kierowanych Paveway i JDAM.