Tajny projekt Iranu. Rakiety powstają w podziemnych bazach

W pierwszym obiekcie, na poligonie rakietowym położonym kilkadziesiąt kilometrów od Szahrud, specjaliści tworzą głowice jądrowe. Według raportu, dążą do dostosowania ich tak, aby były kompatybilne rakietami Qaem 100. Z kolei drugi obiekt, położony ok. 70 km od miasta Semnan, służy do prac nad rakietami opartymi na północnokoreańskiej Unha-1, która jest wykorzystywana przez Pjongjang do wystrzeliwania satelitów w przestrzeń kosmiczną.