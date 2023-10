Nowa broń Ukraińców. Jej zasięg może niepokoić Putina

O potrzebie wyposażenia armii w broń dalekiego zasięgu ukraińscy politycy oraz wojskowi mówią od wielu miesięcy. Akcentują, że poza dostawami tego typu uzbrojenia z krajów sojuszniczych ważne będzie rozpoczęcie produkcji własnych rozwiązań. W czerwcu tamtejszy minister obrony zasugerował, że widoki na to powoli stają się optymistyczne, w co wpisują się teraz słowa Mychajło Podolaka.

Ukraiński portal Defence Express skupiający się na tematyce militarnej, który jest znany z bardzo trafnych analiz zwraca uwagę na istotne kwestie. Wcześniej w przestrzeni publicznej pojawiały się informacje o broni cechującej się zasięgiem 750 km, teraz natomiast mowa o zasięgu aż 1 tys. km. Najprawdopodobniej oznacza to, że istnieją co najmniej dwa warianty broni opracowywanej na potrzeby Kijowa.

Wskazano m.in. na bezzałogowe maszyny rozpoznawcze Tu-141 "Striż", które mogłyby zostać przerobione na namiastkę pocisków manewrujących. Ich zasięg to 1 tys. km, a prędkość maksymalna nawet 1100 km/h. Mogą latać na niskich wysokościach. Po modyfikacjach są w stanie przenosić materiały wybuchowe o wadze do 150 kg. Poza tym Defence Express sugeruje, że Ukraińcy mogli brać pod uwagę pociski wykorzystywane w systemach przeciwlotniczych S-200 Wega .

W obydwu przypadkach chodzi nie tylko o specyfikacje oryginalnych sprzętów, ale też ich potencjał na modyfikacje oraz fakt, że Ukraińcy dysponują pełną dokumentacją techniczną (kiedyś produkcja tej rosyjskiej broni odbywała się w tym kraju). Mimo tego raczej nie chodzi produkcję broni zgodnie ze schematami sprzed lat z pewnymi modyfikacjami, ale o nowy arsenał tylko w pewnych aspektach podobny do starszego pierwowzoru.

Mimo trwającej wojny Ukraińcy pokazali już, że potrafią w trudnych warunkach wystartować z produkcją broni. Opracowali m.in. drony kamikadze Rubaka. Ich zasięg to ok. 500 km. Testują już także drony podwodne o nazwie Mariczka. Ich zasięg ma dochodzić do 1 tys. km.