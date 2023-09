Nocny atak Rosjan. Drony znów uderzyły w Ukrainę

Tu-95MS to leciwe bombowce, których produkcja ruszyła w 1992 r. Mimo to stanowią one istotną część rosyjskiego lotnictwa i wciąż są wykorzystywane do atakowania ukraińskich celów. O tym, jak ważne są te samoloty dla rosyjskiej armii może świadczyć fakt, że po ukraińskim ataku na bazę lotniczą Engels, zdecydowano się na przeniesienie części maszyn na koło podbiegunowe .

Drony Shahed-136 kategoryzuje się jako tzw. amunicję krążącą (ang. loitering munition). Ma ona formować tzw. rój. Nie znamy jeszcze dokładnej specyfikacji dronów, ale wiemy, że produkuje je irańskie przedsiębiorstwo Shahed Aviation IRGC. Efektywny zasięg ich lotu to ok. 1 tys. km, a zasięg maksymalny to 2,5 tys. km.

Według szacunków są one w stanie przenosić głowice o wadze 50 kg i latać z prędkością ok. 180 km/h. Shahed-131 to natomiast mniejsza odmiana Shahed-136. Są one trudniejsze do wykrycia od większych dronów, ale przenoszą przy tym mniejsze głowice, których masa wynosi ok. 10-15 kg. Ich zasięg to ok. 900 km.