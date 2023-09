Nocny atak na Ukrainę. Rosjanie sięgnęli po drony Shahed

Drony Shahed-131 są z kolei mniejszą wersją Shahed-136. Jego konstrukcja, tak samo jak w przypadku jego "większego brata" opiera się o skrzydło typu delta. Bezzałogowiec o mniejszych rozmiarach jest trudniejszy do wykrycia, ale wpływa to na wielkość przenoszonej głowicy bojowej. W tym wypadku jej masa wynosi ok. 10-15 kg. Shahed-131 mają też mniejszy zasięg. Szacuje się go na ok. 900 km.