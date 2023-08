Rosja nocą zaatakowała Kijów. Odłamki były wszędzie

Ze wstępny ustaleń wynika, że były to drony Shahed. Te irańskie maszyny są stosunkowo tanie, a jednak ich skuteczność bojowa jest wysoka. Przykładowo dron Shahed-136 kosztuje tylko 20 tys. dolarów, a rozpędza się do 185 km/h i może mieć głowicę bojową o masie sięgającej 40 kg. Zasięg wynosi zaś 2,5 tys. km.

Często wykorzystywane przez Rosjan są też mniejsze, choć rozwijające podobną prędkość drony Shahed-131 o zasięgu do 1 km i głowicach bojowych nieprzekraczających 15 kg. Mocną stroną tych maszyn są z kolei niewielkie gabaryty, dzięki którym bardzo trudno jest je wykryć.

Bombowce Tu-95MS często nazywane są Niedźwiedziami (co wynika z nadanego im natowskiego kodu Bear-H). To strategiczne samoloty dalekiego zasięgu opracowane przez JSC Tupolev Design Bureau na bazie patrolowego Tu-142. Ma blisko 50 m długości i podobna jest rozpiętość jego skrzydeł. Maksymalna masa startowa wynosi 185 ton, a ładowność – 20 ton. Rozpędzają się do 830 km/h, a zasięg przekracza 10 tys. km.