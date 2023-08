Niszczą polskie Kraby. Wykonano je z zachodnich części

" Dopóki istnieją Chiny, Rosja nie będzie miała żadnych problemów z zakupem podzespołów do takich dronów . Z silnikami tak samo: wystarczy, że Chiny kupią jeden, skopiują go i już" – mówił Andrij Sztepa, którego firma AirUnit zajmuje się produkcją bezzałogowców dla Ukrainy.

Chińczycy są wskazywani jako winni nie bez powodu. " Kontrola eksportu w warunkach tysięcy firm zarejestrowanych w Azji jest mało skuteczna , to ślepy strzał" – dodał Sztepa. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że Rosja i Chiny mogły zgromadzić na przestrzeni ostatnich lat wiele części, które choć dziś są już wycofane z produkcji – nadal mogą trafić do broni agresora.

Jak przypominał wraz z końcem lipca dziennikarz WP Mateusz Tomczak, " dla Rosjan wyeliminowanie polskiej armatohaubicy jest sporym sukcesem ". Z tego też powodu dotąd można mówić o utracie ok. 30 proc. Krabów, które dostarczono Ukrainie.

Jedną ze skuteczniejszych broni, które Rosjanie wykorzystują na polowaniach są Lancety. Oprócz dużej siły uderzeniowej, która jest zagrożeniem dla systemów artyleryjskich w Ukrainie, Lancety stanowią stosunkowo tanie rozwiązanie. Koszt pojedynczego bezzałogowca to ok. 35 tys. dolarów – podaje portal Army Recognition.

Rosyjskie maszyny z zachodnimi komponentami mogą być też wykorzystywane do obserwacji i rozpoznania terenu. Przy maksymalnej wadze startowej 12 kg dron może przenieść ładunek o masie do 3 kg. Ponadto dotrze na odległość ok. 40 km od miejsca startu, a drogę pokona z prędkością maksymalną 110 km/h.