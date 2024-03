Tracą bezcenną broń. Czarne chmury nad Ukrainą

Znajdujące się w Ukrainie od 2023 r. Abramsy to jedne z cenniejszych dla armii obrońców maszyn. Wynika to przede wszystkim z potężnego uzbrojenia, opancerzenia i dodatkowych systemów, którymi dysponuje amerykański czołg. Nie dziwi więc, że dla Rosjan Abramsy stanowią priorytetowe cele do zlikwidowania. Co więcej, Bulgarian Military dodaje, że Kreml postanowił uruchomić w ostatnim czasie program dla żołnierzy, który pozwala zarobić każdemu odpowiedzialnemu za zniszczenie maszyny pokoju M1 Abrams 1200 dolarów.