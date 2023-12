Amerykanie lecą na Księżyc. Lądowanie już w przyszłym miesiącu

Amerykańska firma kosmiczna Astrobotic przygotowała lądownik o nazwie Peregrine. To właśnie on ma zostać posadzony na powierzchni Księżyca w styczniu przyszłego roku. Na jego pokładzie nie będzie astronautów, ale będzie on przewoził instrumenty naukowe NASA i innych instytucji amerykańskich, służące do badania środowiska księżycowego. Wszystko to ma odbyć się w ramach przygotowań do misji załogowej Artemis.