Spójrz w niebo. Zobaczysz tam znany kształt

ISS służy naukowcom m.in. do prowadzenia badań w warunkach mikrograwitacji. Stacja okrąża Ziemię co 90 minut. Dzięki temu, że jest to obiekt duży, a jej moduły baterii słonecznych odbijają dużo światła słonecznego, jest ona widoczna z Ziemi jako obiekt poruszający się na niebie.

Drugi przelot ISS będzie trudniejszy do zaobserwowania, ponieważ będzie wyraźnie krótszy. Z terytorium Polski stacja będzie widziana od 19:03:14 do godz. 19:03:36. Maksymalna wysokość obiektu ma wynieść 12 stopni. Konieczne będzie więc dokładne przygotowanie się do obserwacji, by nie przegapić okazji na zaobserwowanie ISS nad głowami.