Niezwykły jacht BMW. Płynie nie dotykając wody

Rozwiązanie to bazuje na hydroskrzydłach – zanurzonych pod wodą powierzchniach aerodynamicznych. Wraz ze wzrostem prędkości statku, opływająca skrzydła woda zaczyna generować siłę nośną , unoszącą kadłub.

W rezultacie rozpędzony statek płynie z kadłubem uniesionym ponad taflę wody i wspartym jedynie na wspornikach, do których przymocowane są podwodne skrzydła. Rozwiązanie to stosują m.in. twórcy wodolotów , które – ponieważ uniesiony nad wodę kadłub nie generuje dużych oporów – mogą w ten sposób rozwijać bardzo duże prędkości.

Do rozwiązanie tego sięgnęło także BMW, które we współpracy z firmą Tyde pokazało wiosną 2023 roku innowacyjny, bezemisyjny jacht Icon. Koncern nie spoczął na laurach i po kilku miesiącach zaprezentował światu następny model z hydroskrzydłami, napędzany energią elektryczną – Tyde Open. Zdaniem twórców jest to największa na świecie jednostka wykorzystująca takie rozwiązania.