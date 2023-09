Niepozorne polskie lotnisko. Jest kluczowe dla całego NATO i Ukrainy

Źródło zdjęć: © NurPhoto via Getty Images | Mateusz Wlodarczyk

Pod względem ogólnych rozmiarów, posiadanej infrastruktury i generowanego ruchu pasażerskiego Rzeszów-Jasionka odstaje od innych lotnisk w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej. Z kilku powodów to jednak ono jest obecnie kluczowe dla NATO oraz Ukrainy.

- Jezu, to wszystko przyjedzie tutaj - powiedział Michał Tabisz chwilę po inwazji Rosji na Ukrainę i deklaracji Stanów Zjednoczonych dotyczących wsparcia militarnego dla zaatakowanego państwa. Wiceprezes lotniska Rzeszów-Jasionka już wtedy zdawał sobie sprawę, że stanie się ono kluczowym węzłem komunikacyjnym pomiędzy NATO a Ukrainą.

Rzeszowskie lotnisko kluczowe dla NATO i Ukrainy

Słynna wypowiedź została przypomniana na łamach portalu Defense One, który jednocześnie zwrócił uwagę na to, jak bardzo zmieniła się sytuacja na rzeszowskim lotnisku. W całym 2021 r. przyjęło ono 730 tys. pasażerów. Rosjanie sprawili, że błyskawicznie zmieniło się z małego lotniska wykorzystywanego głównie do niskobudżetowych lotów wakacyjnych w główny węzeł logistyczny wykorzystywany przez największe mocarstwa NATO. Gościli na nim m.in. prezydenci Wołodymyr Zełenski, Emmanuel Macron i Joe Biden czy premier Kanady Justin Trudeau, a codzienne lub prawie codzienne lądowania wielkich samolotów transportowych pochłaniają zapasy paliwa, jakie wcześniej wystarczały na całe tygodnie lotów pasażerskich.

Los, jaki spotkał lotnisko Rzeszów-Jasionka to pokłosie jego położenia, od granicy z Ukrainą dzieli je ok. 70 km. Transportowany samolotami sprzęt może dość szybko, już na kołach bądź torach kolejowych, przemieścić się na front. Amerykanie byli z nim zaznajomieni z racji swojej wizyty jeszcze przed rosyjską inwazją. Poza tym, co być może było nawet kluczowe, Rzeszów-Jasionka posiada pas startowy, dzięki któremu może gościć największe latające transportowce w postaci np. Boeing C-17 Globemaster III czy An-225 Mriya.

Michał Tabisz powiedział swojego czasu, że nie ma ekonomicznego uzasadnienia, aby małe lotnisko miało tak długi pas startowy. Wiązał jego obecność z decyzjami politycznymi. Teraz nikt nie zamierza z niego rezygnować. Przeciwnie, zaplanowano gruntowy remont.

Wybór lotniska Rzeszów-Jasionka wiązał się też z problemami

Wybór lotniska Rzeszów-Jasionka na główny obiekt mający przyjmować broń przysyłaną z zachodu wiązał się też z problemami. Chodziło m.in. o słabo rozwinięte zabezpieczenia przez cyberatakami, a nawet nalotami. Chociaż te drugie były mniej prawdopodobne, nie dało się ich całkowicie wykluczyć.

Początkowo w kwestii ochrony bazowano głównie na patrolach myśliwców, dość szybko w obrębie lotniska ustawiono jednak wyrzutnie Patriot. Wchodzą one w skład jednego z najbardziej cenionych systemów obrony powietrznej. Stosowane w nich standardowe pociski zapewniają zasięg ok. 70 km. W przypadku pocisków PAC-3 MSE zasięg dochodzi już do 120 km. Wkrótce Polska będzie dysponowała też najbardziej zaawansowanymi radarami LTAMDS.

Największe samoloty transportowe na lotnisku Rzeszów-Jasionka

Portal Defense One zauważa, że ok. 80 proc. zachodniej pomocy wojskowej dla Ukrainy przepływa przez Polskę, większość przez Rzeszów-Jasionkę. Bez wizyt ogromnych transportowców nie byłoby to możliwe, a lądowanie w Rzeszowie takich jednostek jak Boeing C-17 Globemaster III czy An-225 Mriya pokazuje, że jest to port mogący przyjąć każdy samolot.

Boeing C-17 Globemaster III to obok Lockheed C-5 Galaxy najważniejszy transportowiec znajdujący się na wyposażeniu Stanów Zjednoczonych. Cechuje go możliwość przenoszenia ładunku o wadze nawet 77 t.

An-225 Mrija gościł w Rzeszowie jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie. Został zniszczony 27 lutego 2022 r. podczas ataku rosyjskich wojsk na lotnisko w Hostomlu pod Kijowem. Był maszyną jedyną w swoim rodzaju, największym i najcięższym samolotem świata.

Kolosa mierzącego 84 m długości i 18 m wysokości napędzało sześć silników Łotariew D-18T. Na jego pokładzie można było umieścić nawet 250 t ładunku. Aktualnie w Ukrainie trwają prace związane z odzyskiwaniem części, które być może przydadzą się w innych samolotach lub posłużą do budowy nowego An-225 Mrija.

