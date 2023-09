Rosjanie naprawdę to robią. Czego tak bardzo się boją?

Pierwsze zastanawiające zdjęcia z bazy w Engelsie pojawiły się kilka dni temu. Ich jakość nie była jednak najwyższa. Nowe materiały są na tyle szczegółowe, że nie pozostawiają wątpliwości co do działań Rosjan. Zabezpieczają oni swoje maszyny poprzez układanie na nich starych opon samochodowych. Początkowo padały sugestie, że jest to próba zabezpieczenia się przed atakami ukraińskich dronów. Na łamach serwisu Defense Express zwrócono jednak uwagę na jeszcze jedną broń, jaką dysponuje Kijów. Być może to właśnie ona jest w tym kontekście najważniejsza.