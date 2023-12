Niepokojące ruchy Rosjan na Krymie. Ewidentnie ściągają posiłki

"Wojska rosyjskie czynią pełne przygotowania do odparcia natarcia Sił Obronnych Ukrainy na Półwysep Krymski. W wielu miastach nadal gromadzą ogromne ilości sił i sprzętu." - dodają członkowie Atesh.

Kilka tygodni temu ten sam ruch partyzancki udokumentował ruchy Rosjan związane z transportem ciężkiego sprzętu w postaci dźwigów oraz pojazdów REM-KL , które najprawdopodobniej posłużą do umacniania fortyfikacji. Te ostatnie często są wykonywane z użyciem zauważonych teraz "smoczych zębów". To rozwiązanie, które wykorzystywano już w czasie II wojny światowej, najczęściej jako barierę przeciwczołgową i utrudnienie dla oddziałów piechoty wykorzystujących inny sprzęt naziemny. Betonowe lub żelbetonowe elementy mają charakterystyczny kształt (niekiedy określany też piramidą), z czego zresztą wzięła się ich potoczna nazwa.

Natalia Humeniuk, rzeczniczka ukraińskich wojsk na południu, ostrzegała w połowie października, że Rosja zgromadziła na okupowanym Krymie już ponad 800 rakiet. Wśród nich są m.in. pociski manewrujące P-800 Oniks mierzące prawie 9 m długości i mogące razić cele w zasięgu ok. 300 km czy pociski z sytemu Kalibr (przeciwokrętowe pociski manewrujące, pociski manewrujące służące do zwalczania celów lądowych i rakietotorpedy do likwidacji okrętów podwodnych).