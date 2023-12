Ukraińcy pokazali nagranie. Widać, jak korzystają z polskiej Oncilli

Do Internetu trafiło nagranie pokazujące ukraińskich żołnierzy podczas treningu strzeleckiego. Uwagę przyciąga sprzęt, z jakiego korzystają. To polski transporter opancerzony Oncilla. Przedstawiamy jego możliwości i wyposażenie.

Jak zauważają komentatorzy wojny w Ukrainie, to jeden z nielicznych filmów przedstawiających transporter opancerzony Oncilla w rękach ukraińskich żołnierzy.

Widać, że jest to wariant rozpoznawczo-patrolowy z załogowym stanowiskiem strzeleckim umieszczonym na dachu, które zostało wyposażone w karabin maszynowy NSW kal. 12,7 mm. W warunkach terenowych jest ono obsługiwane przez jednego żołnierza, poza którym w skład załogi wchodzi jeszcze dowódca i kierowca.

Wnętrze Oncilli posiada przestrzeń mogącą pomieścić poza załogą jeszcze sześć innych osób. To pojazd o długości prawie 5,5 m oraz szerokości 2,5 m. Posiada silnik o mocy ok. 200 KM oraz napęd 4x4 i stosunkowo duży prześwit. To cechy, dzięki którym wedle założeń producenta miał dobrze sprawdzać się w nawet najtrudniejszych warunkach terenowych.

W marcu tego roku Ukraińcy potwierdzili, że ich armia ma na wyposażeniu już 30 transporterów opancerzonych Oncilla, które faktycznie dobrze wypadają na polu walki.

"Takich maszyn walczy już 30. Dobrze zaprezentowały się na polu walki, ratowały życie" – wyjaśniał przedstawiciel Zarządu Głównego Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Pod kątem ratowania życia jedną z najważniejszych cech polskiego wozu produkowanego przez spółkę Mista ze Stalowej Woli jest opancerzenie - w standardzie na poziomie 2 według standardu STANAG 4569.

Oncilla chroni znajdujące się we wnętrzu osoby przed pociskami 7,62×39 mm oraz eksplozjami ładunku wybuchowego (do 6 kg) pod dowolnym kołem. Kilka tygodni temu pojawiły się zdjęcia Oncilli po najechaniu na minę przeciwpancerną. Pojazd został poważnie uszkodzony, ale wszystkim ukraińskim żołnierzom znajdującym się we wnętrzu udało się przeżyć.

Zobacz także : Cios dla Ukrainy. Polski transporter Oncilla zniszczony

Maksymalna prędkość, jaką może osiągać ten pojazd opancerzony to 120 km/h. Zasięg na jednym tankowaniu to nawet 700 km. Jego waga wynosi 8,8 t, ale może zwiększyć się w przypadku montażu dodatkowych pancerzy, które podniosą wytrzymałość do poziomu 3 według standardu STANAG 4569.

Oncilla jest wyposażona także w centralny system pompowania opon, ogrzewaną i klimatyzowaną kabinę, systemy łączności i nawigacji satelitarnej, automatyczny system gaśniczy oraz wyciągarkę.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski