Niemcy się zbroją. Przeznaczą na obronność ponad 100 mld euro

F-35 to amerykańskie jednomiejscowe maszyny piątej generacji. Są one wyposażone w szereg nowoczesnych technologii, w tym stealth, która zmniejsza możliwość ich wykrycia. Wspomniana wersja "A" może rozwijać prędkość do 2200 km/h. Myśliwiec ma zasięg 2222 km i lata na pułapie do 15 tys. m. Myśliwiec jest w stanie przenosić do 8 ton uzbrojenia.