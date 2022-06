Szybka reakcja Rosji. Putin sięgnął po RS-24 Jars i ćwiczy siły nuklearne

RS-24 Jars (w kodzie NATO SS-29) to rosyjski pocisk balistyczny dalekiego zasięgu klasy ICBM. Stanowi ulepszoną wersję pocisku Topol-M. Jego pierwsze testy odbyły się w 2007 roku, krótko po tym, jak Stany Zjednoczone ogłosiły plany budowy tarczy antyrakietowej na terenie Czech i Polski. Pocisk wcielono do służby w 2010 roku. W tym samym roku rozpoczęła się jego produkcja na większą skalę. Według serwisu Military Today RS-24 Jars w przyszłości może stać się podstawą naziemnego komponentu rosyjskiej triady nuklearnej.

Pociski Jars można zamontować na ciężarówkach lub umieścić w silosach. Są zdolne do przenoszenia od 3 do 6 niezależnych głowic atomowych MIRV (niektóre źródła mówią nawet o 10 głowicach) o mocy wynoszącej od 150 do 300 kt każda. Dla porównania jego poprzednik, czyli Topol-M mógł przenosić pojedynczą głowicę o mocy 550 kT. Minimalny zasięg pocisku jest szacowany na 2000 km, a maksymalny na około 11000 km.