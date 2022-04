Ukraina poprosiła Niemcy o sprzęt. Berlin nie wyraził zgody

Marder to gąsienicowy bojowy wóz piechoty opracowany przez koncern Rheinmetall AG . Pierwsza wersja pojazdu weszła do produkcji seryjnej w latach 70. XX w. Jak przypomina Zespół Badań i Analiz Militarnych , Marder 1 przez lata stanowił "podstawowy środek walki i transportu zachodnioniemieckiej piechoty zmechanizowanej".

Masa bojowa Mardera 1 wynosi ok. 28 ton (35 ton w wersji Marder 1A3), a jego maksymalna prędkość po drodze to 75 km/h. Wóz ma zasięg do 520 km. Na uzbrojenie pojazdu składają się: armata automatyczna Rheinmetall MK 20 Rh 202 kal. 20 mm, dwa karabiny maszynowe MG3 kal. 7,62 mm, wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych Milian 2 oraz 6 wyrzutni granatów dymnych.