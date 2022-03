Nowe granatniki dla Ukrainy. Zamówiono je z Niemiec

"Czołgi Putina mają teraz prawdziwy problem, produkcji niemieckiej" – ocenia niemiecki dziennik "Bild", cytowany przez Polską Agencję Prasową. Gazeta przekazała, że do Ukrainy dotarło już 2650 sztuk MATADOR-ów, a kolejne zostaną przesłane do końca mają w cotygodniowych transzach. Wyjaśniamy, co to za broń.

MATADOR – przyszły pogromca rosyjskich czołgów?

RGW90 HH kal. 90 mm to przenośne bezodrzutowe granatniki produkowane od 2000 r. przez niemiecką firmę Dynamit Nobel Defense. Broń została opracowana izraelskie przedsiębiorstwo Rafael Advanced Defense Systems przy udziale sił zbrojnych Singapuru.

Nazwa MATADOR to akronim angielskiego określenia Man-portable Anti-Tank, Anti-DOoR. Jedną z zalet tej broni jest jej niewielka, wynosząca ok. 7,5 kg masa. Granatnik stanowi ulepszoną wersję pochodzących z lat 70. Armbustów.

RGW90 HH to broń z napędem rakietowym przeznaczona do niszczenia zróżnicowanych celów. Może służyć zarówno do zwalczania czołgów oraz pojazdów opancerzonych i nieopancerzonych, jak i burzenia murów i fortyfikacji. Jak podaje PAP, MATADOR jest w stanie przebić do 50 cm stali pancernej, co sprawia, że jest skuteczny przeciwko dowolnemu rosyjskiemu czołgowi.