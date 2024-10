Niemcy policzyli czołgi Rosjan. Liczby stanowią jasno

"Od początku wojny Rosja straciła ponad 3 tys. czołgów. Do tej pory Moskwa była w stanie zrekompensować straty starymi zapasami. Zdjęcia satelitarne pokazują jednak, że magazyny pustoszeją" - napisano na łamach niemieckiego portalu.

Analiza zdjęć satelitarnych 16 rosyjskich baz pokazuje, że w połowie 2024 r. znajduje się w nich jeszcze ok. 3,6 tys. czołgów. Dla porównania, w 2021 r. przed wybuchem wojny w Ukrainie było to ok. 6,3 tys. czołgów.