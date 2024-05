Niemcy obiecali pomóc Ukrainie. Nikt nie chce się narażać

Przypomnijmy, że Berlin zapowiedział podczas kwietniowego szczytu NATO, iż rozpocznie poszukiwania Patriotów do Ukrainy na całym świecie . Po kilku tygodniach pojawiają się konkrety – jednym z sukcesów jest zgoda Hiszpanów na przekazanie Ukraińcom pocisków do Patriotów. Jako fiasko można jednak traktować m.in. decyzję rumuńskich władz, które nie chcą narażać własnej obrony powietrznej bez rekompensaty ze strony zachodnich sojuszników.

Ukraińska agencja Unian dodaje, że Hiszpania i Grecja odmówiły rozmieszczenia Patriotów w Ukrainie, natomiast Belgia, Dania, Norwegia, Kanada i Holandia zobowiązały się do finansowania wsparcia Kijowa, zaś Francuzi, Hiszpanie, Rumuni, Litwini, Belgowie, Amerykanie i Brytyjczycy obiecali wysłać m.in. rakiety do walki .

Politico wskazuje, że jednym z głównych powodów niechęci przekazania Patriotów Ukrainie jest fakt, iż są to drogie systemy. Szacuje się, że jeden kompleks to koszt rzędu 1 miliarda dolarów, natomiast każdy z wystrzelonych pocisków to kolejne miliony dolarów. Dodatkowo kraje, które i tak wspierają Ukrainę, nie chcą narażać własnej obrony powietrznej, pozbywając się cennych systemów.