Ile Rosja straciła samolotów? Dokładnie to policzyli

Ukraińskie niebo staje się coraz bardziej niebezpieczne dla rosyjskich samolotów – to wniosek, który wysuwa ukraińska agencja Unian powołująca się na wyliczenia eksperta wojskowego, ale też który można wyciągnąć na podstawie wielu ostatnich doniesień z frontu. A te są bezwzględne – przypomnijmy, że tylko w ostatnim czasie Ukraińcy zestrzelili przynajmniej cztery samoloty szturmowe Su-25 w ciągu dwóch tygodni .

Jeszcze przed rozpoczęciem inwazji Rosji na Ukrainę w arsenale Federacji Rosyjskiej znajdowało się 110 samolotów Su-34, z czego służbę pełniło mniej niż 100 maszyn. – Przez cały okres wojny na pełną skalę rosyjskie siły powietrzne straciły 25 bombowców Su-34 – wyjaśnia Kovalenko. To jednak dane pochodzące z 22 grudnia 2023 r. – Według nieoficjalnych danych rosyjskie siły straciły ponad 50 egzemplarzy Su-34 w dwa lata – dodaje analityk.

Teoretycznie więc w najgorszym scenariuszu dla Ukraińców armia Federacji Rosyjskiej ma obecnie w arsenale 85 samolotów Su-34. W najlepszym, choć według Kovalenko wynikającym z nieoficjalnych ustaleń, jest to maksymalnie 60 maszyn. Należy jednak podkreślić, że są to liczby, które nie uwzględniają bieżącej produkcji. Kovalenko wylicza tylko zniszczone maszyny, natomiast Rosjanie stale produkują kolejne Su-34 .

– Jeśli Rosja będzie tracić 2-3 Su-34 miesięcznie, nie będzie możliwe zrekompensowanie tych strat produkcją i całkowita liczba spadnie na minus – wyjaśnia analityk. Federacja Rosyjska ma bowiem produkować w ciągu roku 10-12 egzemplarzy Su-34 (ok. 1 samolot miesięcznie).

Zakładając więc, że od początku wojny w Ukrainie Rosja produkowała maksymalnie 12 sztuk Su-34 rocznie, w szeregach armii Federacji Rosyjskiej wciąż może pozostawać ok. 100 samolotów Su-34. Oznacza to – i co potwierdzają słowa władz USA komentujących w ostatnim czasie odbudowę rosyjskiej armii – że Federacja Rosyjska radzi sobie z zapewnieniem ciągłości dostaw cennego sprzętu.