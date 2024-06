Niebywałe nagranie. Rosjanin jak cyborg vs trzy drony

Ukraińcy widząc go z drona obserwacyjnego nasłali na niego dwa kolejne drony FPV , które Rosjanin zdołał zestrzelić co jest bardzo rzadkim wyczynem . Taka sztuka z wykorzystaniem karabinka pozbawionego np. modułu celowniczego typu SMASH jest prawie niemożliwa.

Najbardziej prawdopodobna jest opcja z wykorzystaniem strzelby gładkolufowej w rękach żołnierza mającego doświadczenie np. w strzelaniu do rzutków lub polowaniu na kaczki. Strzelby gładkolufowe umożliwiają zwalczanie dronów na dystansie do 30 - 40 metrów i w związku z tym stały się dość popularne zarówno po stronie rosyjskiej jak i ukraińskiej.

Rosjanie rozpoczęli w związku z tym kilka programów antydronowych, a jeden z nich obejmuje wykorzystanie zmodyfikowanych strzelb samopowtarzalnych z rodziny Saiga-12 lub Vepr-12 wyposażonych np. w hamulce wylotowe znacznie osłabiające odczuwalny odrzut. Są to w praktyce karabinki AK przeskalowane do nabojów kal. 12/70 wypełnionych w przypadku "polowania na drony" zazwyczaj tzw. "grubym śrutem" o średnicy pojedynczej śruciny powyżej 5 mm.

Taka kombinacja pozwala na dość sprawne eliminowanie dronów jeśli strzec ma wprawę w strzelaniu do ruchomych celów, ale jest to improwizacja na zasadzie "lepsze to niż nic". Strzelba też nie nadaje się do zwalczania celów na dalszym dystansie przez co żołnierz nią noszący jest skazany na ochronę przez innych żołnierzy oddziału lub musi nosić drugą broń.