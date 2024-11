Nie tak miało być. Cenny wóz NATO w służbie Rosji

Stany Zjednoczone dostarczyły Ukrainie już ponad 300 egzemplarzy M2A2 Bradley, które były i są wykorzystywane przez armię obrońców także na najtrudniejszych odcinkach frontu. Cenione m.in. za bardzo wysoką wytrzymałość oraz duże możliwości ofensywne pozwalające skutecznie rywalizować nawet z czołgami przyczyniły się do wielu wygranych starć przez Ukraińców, ale siłą rzeczy nie obyło się bez strat. Kilkadziesiąt M2A2 Bradley zostało zniszczonych przez Rosjan. Kilka egzemplarzy tych wozów udało się im natomiast przejąć.

Jak podaje Forbes, od początku wojny Rosjanie zdobyli co najmniej pięć M2A2 Bradley. Były one traktowane podobnie jak inny zdobyty sprzęt NATO - trawiły do Rosji jako trofea wojenne i były analizowane przez tamtejszych ekspertów bądź prezentowane na propagandowych paradach wojskowych.