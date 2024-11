Kolumna Rosjan trafiła na Leoparda 2A4. Ich wozy padały jeden za drugim

Z krótkiej relacji towarzyszącej nagraniu wynika, że był to Leopard 2A4 należący do 33. Brygady Zmechanizowanej ukraińskiej armii. Chociaż w odpieraniu szturmu Rosjan brały udział również drony i artyleria, to właśnie załoga czołgu Leopard 2A4 wykonała najbardziej niebezpieczne i widowiskowe manewry. Korzystając z głównego działa wyeliminowała kilka wozów Rosjan.