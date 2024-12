Nie chcą pomóc Ukrainie. Wpisali to do programu wyborczego

Ewentualny transfer pocisków manewrujących Taurus do Ukrainy jest przedmiotem gorących dyskusji nie tylko na linii Kijów-Berlin, ale również w samych Niemcach. Uznaje się, że jest to sprawa na tyle istotna, że spowodowała kryzys polityczny w Niemczech. Niechęć do przekazania tej broni Ukrainie wielokrotnie wyrażał m.in. kanclerz Olaf Scholz, na którego w projekcie swego programu powołuje się partia SPD.

Nie chcą przekazać Ukrainie pocisków Taurus

"Podtrzymujemy decyzję kanclerza Olafa Scholza o niedostarczaniu pocisków manewrujących Taurus z zapasów Bundeswehry" - napisano w projekcie programu wyborczego partii SPD cytowanym przez gazety z grupy medialnej Funke.

Taurus to niemiecko-szwedzkie pociski manewrujące dalekiego zasięgu, które zostały wykonane w technologii stealth (są przez to trudne do wykrycia). To jedna z ich kluczowych cech, podobnie jak zasięg wynoszący ok. 500 km, co pozwoliłoby Ukrainie atakować cele położone nawet na terytorium Rosji.

Są to pociski o długości ok. 5 m i wadze ok. 1400 kg, z czego niespełna 500 kg stanowi głowica MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator Highly Sophisticated and Target Optimised) o dużej sile rażenia i ciekawych możliwościach. Może zostać zdetonowana jak klasyczny pocisk odłamkowo-burzący, albo po przebiciu się przez określoną przez użytkownika liczbę przeszkód, w efekcie czego pociski Taurus bywają określane jako "rozpruwacze bunkrów".

Pociski dalekiego zasięgu w rękach Ukraińców

Niektóre kraje sojusznicze dostarczają Ukrainie broń dalekiego zasięgu, a jednocześnie zniosły już ograniczenia dotyczące atakowania celów położonych w głębi Rosji. Dotyczy to m.in. Stanów Zjednoczonych (pociski balistyczne ATACMS), Wielkiej Brytanii oraz Francji. Gael Veyssiere, ambasador Francji w Ukrainie zapowiedział na początku grudnia br., że jego kraj zamierza w dalszym ciągu dostarczać Ukrainie pociski manewrujące dalekiego zasięgu SCALP-EG.

Partia SPD deklaruje natomiast, że popiera działania takie jak szkolenie ukraińskich żołnierzy, a także dostarczanie broni i sprzętu, ale z "rozwagą i wyczuciem proporcji". Ewentualny transfer pocisków manewrujących Taurus jest przedstawiany jako działanie mogące sprawić, że Niemcy i NATO staną się stroną w wojnie w Ukrainie.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski