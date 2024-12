Jasna deklaracja mocarstwa. Na nich Ukraina może liczyć

– Tak, nadal dostarczamy pociski SCALP. Nie mamy ich wiele, wciąż musimy kupować więcej, więc zajmuje to trochę czasu. Sprawę komplikuje również fakt, że musimy zadbać o to, aby nasz kraj był odpowiednio chroniony. Ale robimy wszystko co w naszej mocy i wysyłamy nowe pociski SCALP na Ukrainę – powiedział Vessier w wywiadzie dla Interfax-Ukraina.