Korea testuje rozpruwacza bunkrów. To broń, której Niemcy odmawiają Ukrainie

Pocisk Taurus KEPD 350 to broń przeznaczona do niszczenia silnie umocnionych celów. Ma długość nieco ponad 5 m i ponad metr szerokości (kadłub ma przekrój zbliżony do prostokąta). Pocisk został wykonany w technologii stealth, porusza się z prędkością poddźwiękową, waży ok. 1400 kg i przenosi głowicę o masie 480 kg. Jego zasięg jest oceniany na około 500 km.