"Skoszą Rosjan równo z trawą". Ukraińcy o to zadbali

Transportery opancerzone M113 to amerykańskie pojazdy, które pamiętają wojnę w Wietnamie. Ich produkcja rozpoczęła się w 1960 r. i trwała na tyle długo, że weszły do służby w wielu państwach na całym świecie. Sojusznicy dostarczyli Ukrainie już kilkaset tego typu maszyn, które konstrukcyjnie okazały się mieć wiele wspólnego z popularnymi w Ukrainie kombajnami zbożowymi .

Ukraińscy żołnierze żartowali niejednokrotnie, że są to "kombajny zbożowe koszące wrogów zamiast zboża". Problemem transporterów opancerzonych M113 jest jednak m.in. fakt, że zastosowany w nich karabin maszynowy wymaga od strzelca przebywania na nieosłoniętym stanowisku. Dzięki realizowanej modernizacji nie będzie to konieczne.

Jest to moduł bojowy uzbrojony w karabiny maszynowe kal. 14,5 mm i kal. 7,62 mm. Co istotne, jego operator może strzelać znajdując się wewnątrz pojazdu opancerzonego. Wprawdzie z racji swojego wieku transportery opancerzone M113 nie posiadają mocnego pancerza, ale to i tak opcja znacznie bezpieczniejsza (zapewniająca ochronę przed odłamkami oraz ręczną bronią strzelecką) niż korzystanie ze standardowego karabinu maszynowego kal. 12,7 mm, który wymaga od strzelca prowadzenia ognia z niechronionej pozycji na wieży.

M113 w najpopularniejszym wariancie transportera piechoty waży ok. 10 ton i może przewozić maksymalnie 11 osób. Zaletą jest gąsienicowa trakcja, która sprawia, że poruszanie się po trudnym terenie jest sprawniejsze niż w przypadku konstrukcji kołowych. Maksymalna prędkość tego transportera opancerzonego to ok. 65 km/h. Może on również pokonywać zbiorniki wodne, ale z prędkością nie większą niż 7 km/h.