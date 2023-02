NASA zapowiada stworzenie w ciągu kilku lat rakiety o napędzie jądrowym

NASA i DARPA będą współpracować w ramach programu DRACO (Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations). Podpisana niedawno umowa, która ma przynieść korzyści obu agencjom, określa role, obowiązki i procesy mające na celu przyspieszenie prac rozwojowych.

Koncepcja wykorzystania napędu jądrowego w kosmosie sięga jeszcze czasów rywalizacji zimnowojennej. Natomiast kilka lat temu NASA postanowiła odmrozić swój program w celu stworzenia wspomnianego powyżej systemu. Najważniejszą jednak informacją dotyczącą tego napędu jest to, że może on sprawić, że aby dotrzeć na Marsa będziemy potrzebowali zaledwie 45 dni .

Dla porównania napędy, którymi dysponujemy obecnie narzucają nam liczne ograniczenia. Przede wszystkim potencjalne misje załogowe mogłyby wyruszać w kosmos co 26 miesięcy (częstotliwość występowania momentu, w którym Ziemia i Mars są w najbliższej odległości od siebie). Natomiast przy założeniu, że na samą podróż statek kosmiczny potrzebowałby od 6 do nawet 9 miesięcy, potencjalna misja trwałaby nawet 3 lata. Wspomniany zaś napęd skracałby ten czas z lat do miesięcy. Jednocześnie takie misje byłyby dla astronautów znacznie bezpieczniejsze, ponieważ ograniczeniu ulegałby czas, jaki spędziliby w przestrzeni kosmicznej.