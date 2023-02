Program Liberty Lifter. DARPA buduje ogromny ekranoplan desantowy

Ekranoplan to hybryda statku i samolotu . Podczas lotu porusza się kilka metrów nad powierzchnią wody, wykorzystując efekt przypowierzchniowy – wzrost siły nośnej występujący na bardzo małej wysokości dzięki powstającej pod poruszającym się obiektem poduszce powietrznej.

Powstały tam ogromne ekranoplany znane jako Kaspijski Potwór (jednostka eksperymentalna) i używany operacyjnie Łuń , w zbudowanym wariancie przenoszący ciężkie pociski przeciwokrętowe 3M80 Moskit . Wdrożenia do służby doczekał się także model A-90 Orlionok, zaprojektowany do roli jednostki desantowej.

Do pomysłu, by wykorzystać ekranoplany do transportu wojsk, wraca właśnie DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency - Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych Departamentu Obrony).