Zagadka dziwnego pola magnetycznego Urana. Dane z sondy Voyager II wprowadziły badaczy w błąd

Kiedy sonda kosmiczna Voyager II przeleciała obok Urana w 1986 roku, zebrała dane, które ukształtowały wiedzę na temat tej planety. Z danych wynikało, że magnetosfera planety jest nieregularnym bałaganem, niepodobnym do niczego innego w Układzie Słonecznym. To wpłynęło na sposób, w jaki przez blisko cztery dekady postrzegaliśmy Urana.

Uran jest siódmą planetą w naszym Układzie Słonecznym. Jest także trzecią planetą pod względem wielkości i czwartą pod względem masy. Posiada system pierścieni oraz 28 znanych nam księżyców. Razem z Neptunem zaliczany jest do tzw. lodowych olbrzymów. To ze względu na to, że atmosfery tych planet składają się przede wszystkim z wodoru i helu i zawierają więcej zamrożonych substancji lotnych niż większe gazowe olbrzymy – Jowisz i Saturn.