"Gigantyczny strumień" widziany z kosmosu. Dziwny rozbłysk nad Nowym Orleanem

To zjawisko to ogromne pioruny, które wystrzeliwują w górę, gdy naładowane warstwy chmur zostają tymczasowo odwrócone. Emitują głównie niebieskie światło z powodu wysokiego poziomu azotu w górnej atmosferze i zwykle trwają krócej niż sekundę. Większość obserwowanych "gigantycznych strumieni" dociera do jonosfery — części atmosfery, która zaczyna się około 80 km nad powierzchnią Ziemi i zawiera naładowane cząstki przechwycone ze Słońca. Dzięki temu zjawisko to zyskało przydomek "najwyższej błyskawicy na Ziemi", według Spaceweather.