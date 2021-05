NASA. Wykryto dziwny sygnał radiowy w atmosferze Wenus

Z tych powodów sonda Parker Solar Probe, która została stworzona do badania Słońca, jest wykorzystywana do pozyskiwania danych o Wenus, kiedy dochodzi do bliskiego spotkania z planetą. Ostatnie miało miejsce w lipcu 2020 roku i to właśnie wtedy sonda wykryła niecodzienne sygnały, które teraz badają naukowcy.