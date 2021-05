Dzień trwa tutaj 2/3 ziemskiego roku. Naukowcy odkrywają tajemnice Wenus

Najnowsze odkrycia dotyczące Wenus zostały opisane na łamach czasopisma "Nature Astronomy". Zespół naukowców kierowany przez UCLA (University of California) przez blisko 15 lat obserwował drugą pod względem odległości od Słońca planetę naszego Układu Słonecznego. Wenus będąca jedną z czterech planet skalistych, znajduje się w odległości od 40 do 259 mln km od Ziemi. Ma podobny skład chemiczny, wielkość i masę do naszej planety.

Badania "siostrzanej planety" Ziemi

Z badań wynika, że typowy dzień na Wenus trwa 243,0226 ziemskich dni, co można porównać do 2/3 ziemskiego roku. Naukowcy ustalili również, że Wenus obraca się z różną prędkością, a występujące różnice to co najmniej 20 minut. Rozbieżności mogą mieć związek z atmosferą planety. Wenus przechyla się też w jedną stronę o 2,6392 stopnie. Z kolei Ziemia jest nachylona o około 23 stopnie.