NASA: ta struktura na Marsie ma miliardy lat. Pozwoli lepiej zrozumieć ewolucję Ziemi

Wydmy na Marsie również nie są rzadkim zjawiskiem. Unoszone przez wiatr, są częścią krajobrazu planety. Jednak większość z nich to stosunkowo młode twory, zaś te zaobserwowane przez NASA w kanionie Melas Chasma liczą nawet miliardy lat. Mimo to zdają się bardzo podobne do tych kształtujących się obecnie. Sugeruje to, że klimat i atmosfera na Marsie niewiele się zmieniły w ciągu bardzo, bardzo długiego czasu.