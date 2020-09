Mars. Badacze odkryli trzy nowe jeziora ukryte pod lodem

Odkrycie to zostało dokonane z wykorzystaniem danych radarowych z orbitującego statku kosmicznego Mars Express Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Jest to następstwo wykrycia pojedynczego podpowierzchniowego jeziora w tym samym regionie w 2018 r., które – jeśli odkrycie zostanie potwierdzone – będzie pierwszym zbiornikiem ciekłej wody wykrytym na czerwonej planecie oraz potencjalnym siedliskiem życia.

Jak tłumaczy Nature, znalezisko to zostało początkowe oparte na zaledwie 29 obserwacjach dokonanych w latach 2012-2015 – wielu badaczy stwierdziło, że potrzeba więcej dowodów na poparcie tego twierdzenia. W nowym badaniu wykorzystano szerszy zestaw danych, obejmujący 134 obserwacje z okresu od 2012 do 2019 r.

Jedna piąta powierzchni Niemiec

Zespół użył instrumentu radarowego na Mars Expressie zwanego Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding (MARSIS) do zbadania południowego regionu polarnego planety.