NASA pokazuje fascynujące, kolorowe zbocza krateru uderzeniowego na Marsie

NASA wykorzystała specjalną kamerę (High ResolutionImaging Science Experiment), znajdująca się na pokładzie sondy kosmicznej Mars Reconnaissance Orbiter do badania powierzchni planety.

Mars posiada liczne kratery uderzeniowe

Urządzenie pozwoliło na wykonanie licznych zdjęć. Jedno z nich przedstawia wnętrze krateru uderzeniowego w regionie Hellas Planitia - na północ od gigantycznego basenu uderzeniowego Hellas znajdującego się na południowej półkuli Marsa . Ten bezimienny krater ma około 6-7 kilometrów szerokości. Fotografia przedstawia zaledwie niewielką część jego ściany (około 1 km). Widać na niej, że we wnętrzu krateru znajduje się jasna warstwa skały macierzystej.

HiRISE może działać w widzialnych długościach fal - tak samo jak ludzkie oczy - ale wykorzystuje również długości fal bliskiej podczerwieni do uzyskiwania informacji o minerałach znajdujących się w skałach.

NASA odkrywa tajemnice kolejnej planety

Przez lata HiRISE sfotografował tysiące wybranych obszarów powierzchni Marsa z niespotykaną dotąd szczegółowością. HiRISE uchwycił takie niesamowite rzeczy jak lawiny, wysokie "pyłowe diabły" i wiele więcej. Z wysokości, która waha się od 200 do 400 kilometrów nad Marsem, HiRISE rejestruje obrazy powierzchni zawierające pojedyncze elementy pikseli wielkości piłki do koszykówki (od 30 do 60 centymetrów). Taka rozdzielczość pozwala bardzo dokładnie obserwować i poznawać powierzchnie Marsa.