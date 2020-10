Najbardziej aktywny islandzki wulkan może być bliski erupcji

Grímsvötn leży prawie całkowicie pod lodem. Moc cieplna wulkanu jest niezwykle wysoka (2000-4000 MW), co powoduje topienie się pokrywającego go lodu i wytworzenie ukrytego subglacjalnego jeziora roztopionej wody. Ma ono głębokość do 100 metrów, a pływający po nim lód jest grubości do ok. 260 metrów.