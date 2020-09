NASA potwierdza – weszliśmy w zupełnie nowy cykl słoneczny

Właśnie rozpoczął się 25. cykl słoneczny, co potwierdziły NASA oraz NOAA. Każdy cykl trwa około 11 lat. Naukowcy wyjaśniają, co to oznacza dla nas i jak będzie wpływał na aktywność Słońca.

Rozpoczął się nowy cykl słoneczny (YouTube.com)