NASA zbadała "Siedzibę Szatana". Ta planeta jest gorętsza od Wenus, większa niż Jowisz

Naukowcy z NASA za pomocą Kosmicznego Teleskopu Spitzera przyjrzeli się bliżej temperaturom panującym na powierzchni planety pozasłonecznej Kelt-9b. Niezwykle interesujący i enigmatyczny obiekt nie bez powodu nazywany jest "Siedzibą Szatana".



Układ Słoneczny jest stałym obiektem obserwacji ekspertów z NASA. Naukowcy prowadzą jednak wiele badań, mających na celu znalezienie jak największej ilości odpowiedzi na pytania dotyczące całego kosmosu. Tym razem, za pomocą Kosmicznego Teleskopu Spitzera, astronomowie postanowili zbadać egzoplanetę Kelt-9b, zaliczającą się do gorących jowiszów - klasy planet pozasłonecznych, gazowych olbrzymów, których orbita położona jest blisko macierzystej gwiazdy.

Planeta Kelt-9b oddalona jest od Ziemi o 670 lat świetlnych. Masa obiektu jest trzykrotnie większa niż masa Jowisza - największej planety Układu Słonecznego, a temperatura może wynosić tam nawet 4300 stopni Celsjusza - to prawie 10 razy więcej niż na Wenus. Obiekt często określany jest mianem "Siedziby Szatana". Nic dziwnego, jak do tej pory jest to najgorętsza odkryta planeta.