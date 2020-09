NASA chce kupować księżycową glebę. Zapłaci nawet 25 tys. dolarów za jedną próbkę

NASA ogłosiła, że zapłaci od 15 tys. do nawet 25 tys. dolarów za niewielki próbki ziemi lub skał z powierzchni Księżyca . Wymagane będzie dostarczenie zdjęć kolekcji, zebranych materiałów oraz informacji o lokalizacji znaleziska, ale Agencja otwarta jest na współpracę z firmami z całego świata. Co ważne, materiały muszą zostać przesłane do NASA na wyłączność i pozostaną w jej własności do 2024 roku.

- Chcemy tym projektem zachęcić prywatne firmy do większego zaangażowania się w erę eksploracji kosmosu, co przyniesie korzyści dla całej ludzkości - napisał na blogu szef NASA Jim Bridenstine . Dodał, że w przyszłości NASA planuje kolejne podobne przedsięwzięcia, które pozwolą prywatnym firmom i osobom na handel kosmicznymi próbkami. Wszystkie takie działania, podkreślił Bridenstine, będą prowadzone zgodnie z Traktatem o przestrzeni kosmicznej z 1967 r., który jest podstawą międzynarodowego prawa kosmicznego.

Wykorzystanie zasobów księżycowych ma kluczowe znaczenie dla ustanowienia trwałej bazy na Księżycu, co NASA chce osiągnąć pod koniec lat 20. XXI wieku. Wyprawa Artemis ma być pierwszym krokiem do realizacji tego ambitnego planu. Jeśli uda się to osiągnąć, to zdobyte doświadczenie i zebrana wiedza pozwoli NASA przygotować się do załogowych lotów na Marsa, które mają odbyć się w latach 30. XXI wieku.