NASA: Misja Mars 2020 coraz bliżej. Naukowcy zdradzają więcej szczegółów

Łazik Mars 2020, który wyruszy na Czerwoną Planetę w przyszłym roku, będzie zarówno poszukiwał życia, jak i zbierze dane, które pomogą w późniejszej misji załogowej na Marsa. Naukowcy NASA zdradzili więcej szczegółów i w końcu pokazali gotowy pojazd.

Łazik Mars 2020 zakończył już wszystkie testy, a naukowcy NASA potwierdzili, że pojazd jest gotowy do misji na Czerwoną Planetę. Końcowy etap prac postępował bardzo szybko - jeszcze pod koniec listopada pisaliśmy o tym, że łazik jest składany i poddawany ostatnim testom .

W piątek, 27 grudnia został zorganizowany pokaz dla zagranicznych dziennikarzy, na którym po raz pierwszy pokazano pojazd w całej okazałości. NASA potwierdziła, że łazik będzie gotowy wyruszyć na Marsa w lipcu 2020 roku i po siedmiu miesiącach powinien dotrzeć do celu. Będzie to już piąty amerykański łazik badający Czerwoną Planetę.

Wśród urządzeń pomiarowych, na łaziku zostały zamontowane 23 kamery, dwoje "uszu" do nasłuchiwania marsjańskiego wiatru oraz oraz lasery używane do analizy chemicznej. Mars 2020 napędzany jest miniaturowym reaktorem jądrowym i wyposażony został w instrumenty pozyskujące próbki skał, w których naukowcy spodziewają się znaleźć życie.

- To, czego szukamy, to starożytne życie mikrobiologiczne - mówimy o miliardach lat wstecz, kiedy Mars był bardziej podobny do Ziemi - powiedział Wallace. Naukowiec zauważył, że prawdopodobnie kiedyś klimat na Marsie bardziej sprzyjał rozwojowi życia niż ten, jaki panował w tamtym czasie na Ziemi.