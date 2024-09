Największy na świecie statek towarowy napędzany wiatrem. Właśnie zakończył pierwszą podróż przez Atlantyk

Według firmy TransOceanic Wind Transport (TOWT), odpowiedzialnej za zaprojektowanie tej innowacyjnej jednostki, rejs rozpoczął się 16 sierpnia 2024 z portu w Le Havre, na północy Francji, a zakończył 4 września 2024 w Nowym Jorku . Jest to o tyle niezwykłe wydarzenie, że jest to pierwszy statek napędzany wiatrem .

Statek Anemos - prawdziwy cud techniki

"Anemos", co w języku greckim oznacza wiatr, to 81-metrowy (265 stóp) statek, mający na celu drastyczne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych – aż do 90 procent w porównaniu z tradycyjnymi kontenerowcami, dzięki wykorzystaniu niewyczerpanej siły wiatru. Dodatkowo, statek ma na celu znaczne obniżenie emisji toksycznych zanieczyszczeń powietrza, takich jak tlenki siarki i azotu.

Jaki był główny cel rejsu?

Inicjatywa TOWT ma na celu rewolucję w transporcie morskim, dążąc do zaoferowania transportu niskowęglowego dla ponad 72 000 ton towarów rocznie do 2025 roku, co pozwoli uniknąć emisji 9 600 ton CO2 rocznie. Jest to krok naprzód w przemyśle, który obecnie odpowiada za 3,1 procent światowej emisji dwutlenku węgla i boryka się z zależnością od paliw kopalnych.

