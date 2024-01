Góra zatrzymała ząb największego rekina świata. Utknął na miliony lat

Megalodon to prawdopodobnie największy rekin, jaki kiedykolwiek pływał w ziemskich oceanach. Należy do prehistorycznego gatunku, który wymarł kilka milionów lat temu, ale pozostawił po sobie imponujące szczątki. Z ich rekonstrukcji wynika, że dorosłe osobniki osiągały długość co najmniej 15 metrów.