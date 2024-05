Sensacja na polskim wybrzeżu. Nagle wyłonił się z wody

Bałtyk w ostatnim czasie jest miejscem pełnym niebywałych zjawisk. Jeszcze niedawno woda w morzu zmieniła kolor na żółty , co było skutkiem obecności w powietrzu pyłków sosny. Niewiele później wypoczywający nad Bałtykiem mieli okazję podziwiać zjawisko mirażu górnego (morskiego), które sprawiło, że statki zaczęły "lewitować" nad wodą .

Z kolei kilka tygodni wcześniej Bałtyk odsłonił długi na 32 m wrak statku , który może pochodzić z pierwszej połowy XX wieku i do dziś skrywa tajemnicę, kiedy konkretnie zatonął. W połowie maja 2024 r. polskie wybrzeże znów zadziwia, bowiem z morza w Rozewiu kolejny raz wyłonił się wrak okrętu . Tym razem jest to tzw. U-boot, czyli niemiecki okręt podwodny.

Wedle szacunków na dnie Morza Bałtyckiego może leżeć 8-10 tys. wraków. Odsłonięty w Rozewiu okręt jest jednym z nich, a przy tym jednym z wyjątkowych. Wynika to bowiem z faktu, iż na wybrzeżu spoczywa nie zwykły statek, a okręt podwodny z czasów II wojny światowej. Ponadto dostęp do niego nie wymaga nurkowania – jest widoczny w nieregularnych odstępach czasu, kiedy wody odsłaniają pozostałości jednostki. Mogą go z bliska zobaczyć właściwie wszyscy, bez konieczności wchodzenia głęboko pod wodę.