Największa kometa, jaką kiedykolwiek widziano. Jej średnica to 137 km

Odkrycie komety C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein) pochodzącej z Obłoku Oorta, zostało ogłoszone w czerwcu 2021 roku. Astronomowie wykonali jej zdjęcia już w 2014 roku, ale wówczas nikt nie przywiązywał większej wagi do odkrycia. Przypuszczano, że kometa może mieć średnicę od 100 do 370 km.

Dopiero późniejsze badania potwierdziły faktyczny C/2014 UN271 rozmiar oraz to, że kometa lecąca w kierunku Słońca jest największą kometą z zewnętrznego Układu Słonecznego, jaką kiedykolwiek znaleziono. Astronomowie ustalili, że jej średnica wynosi 137 km, co oznacza, że jest ona większa od średnicy poprzedniej rekordzistki – komety Sarabata. Ten kosmiczny obiekt można było podziwiać gołym okiem w 1729 roku, a eksperci ustalili, że jej średnica wynosiła co najmniej 100 km.