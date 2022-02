Kometa uderzy w Ziemię? Mamy technologie, które mogą temu zapobiec

"Nie patrz w górę" to dający do myślenia film "katastroficzny", który pod koniec zeszłego roku pojawił się na Netfliksie. Dwójka astronomów dowiaduje się, że w kierunku Ziemi zmierza zabójcza kometa. Podnoszą oni na nogi rząd USA oraz szturmują media, aby ostrzec ludzkość przed nadlatującą zagładą. Sęk w tym, że mało kto bierze na poważnie przestrogę. Później jest już tylko coraz gorzej, a po wszystkim można dojść do wniosku, że prawdziwą katastrofą nie jest kosmiczny obiekt – a ludzkość.

Naukowcy analizują w swojej pracy kilka różnych sposobów, które zostały opracowane w celu odwrócenia kierunku asteroidy. Jednak skupiają się głównie na różnych wybuchowych penetratorach, które mają potencjał do zastosowania metody "Pulverize It" (PI).

Duet doszedł do wniosku, że najskuteczniejszą metodą do starcia w pył asteroidy lub komety jest użycie małych jądrowych ładunków wybuchowych w penetratorach. To, w połączeniu z systemem wynoszenia ciężkich ładunków, takim jak Space Launch System (SLS) NASA czy Starship firmy SpaceX, jest wystarczające do zminimalizowania tego egzystencjalnego zagrożenia.