Ziemia z nową towarzyszką. To drugi taki odkryty obiekt

2020 XL5 to największa odkryta dotąd asteroida trojańska. Ma długość około 1,2 km, co oznacza, że jest trzy razy większa od zauważonej wcześniej asteroidy 2010 TK7 o długości "zaledwie" 400 m. Obydwa obiekty znajdują się w punkcie Lagrange'a 4, nazywanym również punktem L4, czyli jednym z punktów grawitacyjnych w układzie Słońce - Ziemia. Eksperci uważają, że 2020 XL5 pozostanie na swoim miejscu przez co najmniej 4 tys. lat.